Ahmet Taşgetiren'den "kebapçı" yorumu: Kitlenizin hassasiyetlerini kullanarak, baş edilemeyen sorunları örtbas etmeye çalışmak denir buna

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Memlekette “işsizlik” gibi devasa bir sorun var. İşsizliğin en çok vurduğu kesim gençlik. Üstelik üniversite mezunu gençlik. İşsizliğin yanına hayat pahalılığını da eklediğinizde insanlar için hayat cehenneme dönüyor. Genç insanların yüreği tıkanıyor.

Bu genç kitle içinde MHP’li gençlik yok mu? Olmaz mı? Oradan hiç sızlanma yükselmiyor mu MHP’nin iktidar ortaklığına karşı? Yükselmez mi? Nasıl durduracaksınız bu genç feveranı?

Orada ezberler devreye giriyor. En kolay ve belki özellikle MHP tabanı için en kullanışlı ezber “Düşman”dan ve “terör”den bahsetmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör sorunu olduğunu, ancak her sorunu kapatma aracı haline getirildiğinde, bir süre sonra "yalancı çoban" muamelesi görüleceğini belirten Taşgetiren, "Resmen kendi kitlenizin hassasiyetlerini kullanarak, çözülemeyen – baş edilemeyen sorunları örtbas etmeye çalışmak denir buna." diye yazdı.

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