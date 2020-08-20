Ahmet Taşgetiren'den 'İstanbul Sözleşmesi' yazısı: Cumhurbaşkanlığı bir Aile Kongresinde tüm alanları bir araya getirip küresel bir metin oluşturamaz mı? 

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin, "Bu kadar üniversite var, ne güne duruyor bunca hukukçu, sosyal bilimci, psikolog, tıp adamı, din alimi vs… Cumhurbaşkanlığı bir Aile Kongresinde tüm alanları bir araya getirip küresel bir metin oluşturamaz mı? " değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren, "Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi ve bağlantılı düzenlemelerin yeniden ele alınmasına ikna olmuş gözüküyor. 1. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önlemenin ötesinde felsefi bir arka plan taşıyor. 2. 18 yıllık Ak Parti iktidarı dönemindeki bir kısmı İstanbul Sözleşmesi ile bağlantılı, ama daha geniş düzenlemeler getiren uygulamalar “ailedeki sancı”yı derinleştirmiş durumda. Gelinen noktada ikili bir çözüm aranıyor: 'Kadına şiddete sıfır tolerans'ta asla geri adım atmamak, aile konusundaki hassasiyeti en güçlü biçimde vurgulamak." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Sorun şurda:

1. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir nitelik taşıyor, BM kararları ile de ilgili uzunca bir sürecin ürünü, ilk imzayı atanlardan birisi Türkiye, “İstanbul” ismiyle tanınmış, şimdi ondan imza çekmenin getirdiği risk nasıl telafi edilecek?

2. Sözleşmeden çekilmenin “Kadına şiddeti” görmezden geliyormuş gibi bir izlenim doğurması nasıl önlenecek?

3. Sözleşmenin arkasında duran oldukça etkin kadın hareketinin tepkileri nasıl göğüslenecek?

Belli ki iktidar bu konuda ortaya konan görüşleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “İstanbul Sözleşmesi nas değil” dedi. Bu, Sözleşme’nin etrafındaki Maginot hattı (Fransızların Almanlara karşı oluşturduğu savunma hattı)nı esnetmek için bir hamle. “Kadınlara sahip çıktı”, bu bir diğer kırmızı çizgi. “Aile konusunda duyarlılık” ifadeleri, bu da bir başka boyut.

Ama nasıl formüle edilecek?

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