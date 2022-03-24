Ahmet Takan’ın kulisi: Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak sürekli bastırıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, polisin orantısız güç uyguladığı Furkan Vakfı olayının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek çıktığı açıklamasına dikkati çektiği bugünkü yazısında, konuya ilişkin kulislerden edindiği bilgileri aktardı.

İsmini açıklamadığı bir saray kaynağının, Erdoğan’ın Süleyman Soylu’yu görevden almak istediği şeklindeki iddiaları doğruladığını, “Ama şu anda pek mümkün görünmüyor” dediğini aktardı. Takan öte yandan bu kaynağının, “Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak sürekli bastırıyor, Devlet Bahçeli’nin desteği yüzünden bu gerçekleşemiyor. Bu senin zaten bildiğin bir durum. Bakanlık içindeki ekipleri tasfiye edilip, pasifleştirilebilir önümüzdeki günlerde” ifadelerine dikkati çekti.

“Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde özel bir ziyaret yaptı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a da ayar verdi”

Aynı kaynağın, “Bu ikinci adamlık mücadelesi. Berat bey, bundan vazgeçmiyor. ‘Tayyip beyden sonra ben varım’ diyor. ‘2023’den sonra da ben varım’ diyor” dediğini de aktaran Takan “şunları kaydetti:

“Kaynağım, Berat Albayrak’ın siyaset ve devlet içinde kurduğu sistemin değiştirilmemesi ve bozulmaması için sık sık Tayyip Erdoğan’ın birinci halkasındaki isimleri uyardığını ve ‘ayar verdiğini’ söyledi. Bu uyarılardan nasiplenen birinin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop olduğunu iddia etti. Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı özel bir ziyaretle Şentop’un dikkatini çekmiş!..

Bu kavgaların sonu ne olur? Bekleyip göreceğiz. Ama hatırlatmakta fayda var; Devlet Bahçeli’nin siyasette ‘kırk bir kere maşallah’ dediklerinin siyasi ömürlerine iyice bir bakmak lazım!..”

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