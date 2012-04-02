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Ahmet Şık'ın sözlerine 'yetkisizlik' kararı

Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Odatv davasında tahliye edilen gazeteci Ahmet Şık'ın Silivri Cezaevi önünde yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.

02 Nisan 2012 19:06

Odatv davasında yargılanan gazeteci Ahmet Şık hakkında cezaevi çıkışında söylediği sözlerden dolayı Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülen soruşturma, suç ve suçun işlendiği yer itibarıyla ''yetkisizlik'' kararı verilerek, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, Şık'ın yargılandığı dava kapsamında, tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nin çıkışında sarf ettiği sözler nedeniyle yürüttüğü soruşturmada ''yetkisizlik'' kararı verdi.

Şık'ın sözlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesiyle görevlendirilen savcılığın baktığı suçlar kapsamına girmediğine karar veren özel yetkili savcılık, ''kamu görevlilerine görevlerinden dolayı tehdit ve hakaret'' suçlarından soruşturma yürütülmesi için dosyayı, suç ve suçun işlendiği yer nedeniyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bunun üzerine ''kamu görevlilerine görevlerinden dolayı tehdit ve hakaret'' suçlarından, Şık hakkında soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

Şık, Odatv davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden tahliye olduğu sırada yaptığı açıklamada, ''Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar ve hakimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdiğinde adalet gelecek'' şeklinde açıklama yapmıştı.

 

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