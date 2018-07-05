Ahmet Şık, Meclis'e Metin Göktepe rozetiyle geldi

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis’teki yemin törenine milletvekili rozeti yerine 1996'da polislerin işkence ederek öldürdüğü Evrensel gazetesinin muhabiri Metin Göktepe ile annesinin figürlerinin yer aldığı bir rozet takarak geldi.

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, milletvekili rozeti yerine takacağı rozeti resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı. Şık'ın rozetinde 1996 yılında işkenceyle katledilen gazeteci Metin Göktepe ve annesi Fadime Göktepe’nin figürü bulunuyor.

Şık, Twitter'da, “Rozetim budur: Mesleklerine ve hakikate sahip çıkıp yolumuzu açmak için mücadele edenlere” notuyla Edip Cansever'in dizelerini paylaştı.