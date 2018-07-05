T24 LogoT24 Logo
Politika

Ahmet Şık, Meclis'e Metin Göktepe rozetiyle geldi

"Mesleklerine ve hakikate sahip çıkıp yolumuzu açmak için mücadele edenlere..."

07 Temmuz 2018 19:00

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis’teki yemin törenine milletvekili rozeti yerine 1996'da polislerin işkence ederek öldürdüğü Evrensel gazetesinin muhabiri Metin Göktepe ile annesinin figürlerinin yer aldığı bir rozet takarak geldi. 

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, milletvekili rozeti yerine takacağı rozeti resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştı. Şık'ın rozetinde 1996 yılında işkenceyle katledilen gazeteci Metin Göktepe ve annesi Fadime Göktepe’nin figürü bulunuyor.

Şık, Twitter'da, “Rozetim budur: Mesleklerine ve hakikate sahip çıkıp yolumuzu açmak için mücadele edenlere” notuyla Edip Cansever'in dizelerini paylaştı. 

ETİKETLER

ahmet şıkrozetmilletvekilimetin göktepetweet
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-07-07T19:00:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-meclise-metin-goktepe-rozetiyle-geldi,669063","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-meclise-metin-goktepe-rozetiyle-geldi,669063"}]

İlgili Haberler

Ahmet Şık, Meclis kaydını yaptırdı: Biraz yer değiştirdik ama sanmayın ki işim bitti

"Benim bir tane rozetim olacak onu takınca görürsünüz”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24