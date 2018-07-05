Ahmet Şık, Meclis kaydını yaptırdı: Biraz yer değiştirdik ama sanmayın ki işim bitti

HDP'den İstanbul milletvekili seçilen gazeteci Ahmet Şık, TBMM’ye giderek kaydını yaptırdı. Meslektaşlarının sorularını yanıtlayan Şık, milletvekili rozeti almamasıyla ilgili olarak, “Benim bir tane rozetim olacak onu takınca görürsünüz” dedi.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılandığı Cumhuriyet gazetesi davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şık, tahliye edilmesinden 3 ay sonra milletvekili olarak Meclis’te, “Biraz yer değiştirdik ama sanmayın ki benim işim bitti. Özlük haklarıyla ilgili sorunların ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Medyada şu anda yaşadığımız kirliğin de bununla ilgili olduğunu çok iyi biliyorum. Meslektaşlarımın sesi olacağımdan kimseni kuşkusu olmasın. Çok zor bir döneme girdik. Hepimizin daha çok çalışması gereken bir dönem. Özellikle demokratikleşme ve basın özgürlüğü konusunda” diye konuştu.

"Vekilliğin göstergesi yakaya takılan rozet değil, yürüttüğü faaliyettir"

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, idamın yeniden getirilmesi yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine de Şık şunları söyledi: “İdam ile ilgili tartışma yapmak manasız bir şey çünkü idam devlet eliyle tasarlanmış bir cinayettir. Herkesin karşı çıkması gerekir. Eğer suç önlenmek isteniyorsa bunun yolu bu tür cezaları popülizm üzerinden tartışmak değil caydırıcı önlemleri almaktır.”

Ahmet Şık, “Kravat takacak mısınız?” yönündeki soruya “Maalesef öyle ama değişmesi için çabam olacak. Benim bir tane rozetim olacak onu takınca görürsünüz. Benim için önemli olan o. Bir insanın vekil olduğunun göstergesi yakasına taktığı rozet değil. Bence yürüttüğü faaliyettir. Rozet takmakla vekil olunmuyor” cevabını verdi.