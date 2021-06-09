Ahmet Şık, kendisini hedef gösteren Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu

TİP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, grup toplantısında kendisini hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 08.06.2021 tarihinde gerçekleştirdiği grup toplantısı konuşmasında, müvekkil Ahmet Şık hakkında tahkir edici, hakaret içeren, sövgü dolu ve kamuoyu nezdinde düşmanlık yaratan sözler sarf etmiş, müvekkili açıkça hedef göstermiş, ölümle tehdit etmiştir. Şüpheli Devlet Bahçeli tarafından sarf edilen şikayete konu sözler ile Ahmet Şık, açıkça 'hain, soysuz, bölücü, suçlu, alçak ve aşağılık' olarak nitelendirilmiştir. Ötesi, 'Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğu yer TBMM değil, mezarlık olurdu.'Sözü ile müvekkil, şüpheli Devlet Bahçeli tarafından ölümle tehdit edilmiş, kendi taraftarlarına da açıkça hedef olarak gösterilmiştir." denildi.

Bahçeli'nin hedef göstermesinin ardından yaşanan saldırılara dikkat çekilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin benzer açıklamalarının daha önce eylemli saldırılar ürettiği olgusal bir gerçekliktir ve müvekkile yönelik sözleri de müvekkilin canına kastetmek isteyen kişileri kışkırtacak, harekete geçirecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Şüphelinin konuşması ifade özgürlüğü kapsamında korunması mümkün olmayacak nitelikte bir içeriğe sahiptir ve müvekkile yönelik ağır hakaretler içermektedir. Şüpheli, müvekkilin milletvekilliği faaliyeti kapsamında söylediği sözleri tam tersi biçimde gerçeği ters yüz ederek müvekkilin kişilik haklarına saldırmakta ve onu hedef haline getirmektedir. Şüphelinin bu eyleminin, müvekkili kamuoyu önünde düşmanlaştırmaktan başka hiçbir amacı olmayıp bunun kamu göreviyle de bağdaşmadığı açıktır. MHP Genel Başkanı şüpheli Devlet Bahçeli'nin geçmişte hedef gösterdiği kişilere yönelik saldırı ve linç girişimleri de göz önünde bulundurulduğunda, müvekkile yönelik olarak fiziki bir saldırıda bulunulması gerektiğinin işaret edildiği açıktır ve Türk Ceza Kanunu'nun 214. Maddesinde düzenlenen "suç işlemeye tahrik" suçunu oluşturmaktadır."

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında ifade ettikleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık'ı hedef gösterdi. Konuşmasında Şık'a yönelik "hain", "alçak", "soysuz", "suçlu", "aşağılık" hakaretlerinde bulunan MHP lideri Bahçeli, "HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz, bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

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