Ahmet Şık hakkında resen soruşturma başlatıldı

27. Dönem Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık’ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan, “Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var.... o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur” şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Ahmet Şık, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın" dedi.

"Kimin katil olduğunun kanıtı"

Şık, bir sonraki paylaşımında da hakkında, "Görüldüğü yerde sıkın kafasına, atın çöpe gitsin" yazan bir sosyal medya kullanıcına işaret ederek, "Haysiyetsizliğin dibindeki trollerden biri olan şu çapsızın sözleri ve ona bunları söylemesi için maaş veren iktidar ve yancıları da kimin katil olduğunun kanıtıdır" dedi.