Ahmet Şık: 24 Haziran seçimleri varlık yokluk savaşı

HDP İstanbul 2. Bölge, 1. Sıra Milletvekili adayı Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyada yayımlanan Mahalle Başkanları toplantısında verdiği HDP'yi baraj altında bırakma talimatına ilişkin olarak, AKP’nin parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin yolunun HDP’nin barajı aşmasından geçtiğini vurguladı. Şık, parlamento çoğunluğunu kaybetmiş bir AKP’nin cumhurbaşkanı adayının seçimleri kazanma şansı olmadığını dile getirdi.

Birgün'den Zeynep Kuray'a konuşan Şık, "Kaybettiklerinde başlarına neler geleceğini çok iyi biliyorlar, o yüzden onlar için bir varlık yokluk savaşı" dedi.

Şık, bu videonun bilinen bir şeyi somutlaştırdığını belirtti. Videoya yansıyan konuşmanın geçmişte yapılan hilenin örtülü itirafı olduğuna işaret eden Şık, “O videoda açıktan hilenin tarifi yok ama geçmişte hile yaptıklarını ve bu hilenin aynısının bu seçimlerde de yapılması gerektiğinin örtülü ifadesi var” dedi. Bu videonun sızmasının hemen ardından Suruç’ta meydana gelen, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı saldırıyı yorumlayan Şık, bu saldırının iktidarın ihtiyaç duyduğu provokasyon ortamını sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Şık, şunları kaydetti: “Saldırının birebir talimatla yapıldığını söylemek iddialı olur ama saldırı planlıdır. Saldırı esnaf ile AKP’liler arasındaki tartışma sonrası meydana geliyor. Zaten AKP’li vekil adayı İbrahim Yıldız tefeci olarak bilinen birisiymiş ve bildiği yöntemle dükkanı basıp insanları öldürdü. Ama İçişleri Bakanı Soylu, vurulan ve linç edilen insanları suçlu ilan etti” dedi.



Bu olayda kimin suçlu olduğunun AKP Urfa milletvekili aday adayı Hüseyin Şeyhanlıoğlu’nun sosyal meydyaya sızan yazışmasında açıkça ortaya çıktığını hatırlatan Şık, “Yazışmasında olayın bir provokasyon olduğuna işaret eden Şeyhanlıoğlu, Suruç saldırısını yeni bir Roboski olarak nitelendirerek, saldırıya uğrayan esnafın HDP’li olduğunu, Erdoğan’ın yanlış yönlendirildiğini, devletin yanlış yaptığını, olayların tefeci olarak bilinen Yıldız’ın hakaretler yağdırmasıyla başladığını açıkça belirtiyor ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyor” diye anımsattı. Son olarak 24 Haziran seçimlerinin önemini “Varlık ve yokluk savaşı” diye özetleyen Şık, bunun hem muhalefet hem de AKP için geçerli olduğuna işaret etti. Şık, “Bu iktidar siyasi bir parti değil; bunlar mafya ve mafyanın işlediği bütün suçları hayata geçirdiler. Dolayısıyla kaybettiklerinde başlarına neler geleceğini çok iyi biliyorlar, o yüzden onlar için bir varlık yokluk savaşı” dedi. Umutsuzluğa kapılmama çağrısı yapan Şık, AKP’nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesinin yolunun HDP’nin barajı aşmasından geçtiğini vurgulayarak, parlamenter çoğunluğu kaybetmiş bir AKP’nin Cumhurbaşkanı adayının seçim kazanma şansı olmadığını kaydetti.