Ahmet Salcan, İş Kültür Yayınları Genel Müdürlüğü’nden alındı: Yayıncılık rekorları kırdık, bir müddet daha çalışmayı isterdim…

Ahmet Salcan kimdir?



Ahmet Salcan, 1963 yılında Sinop’un Gerze ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gerze’de tamamladıktan sonra ODTÜ Siyaset Bilimi/Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına, İş Bankası Teftiş Kurulu’nda “müfettiş yardımcısı” olarak başladı. Dört yıl sonra bankacılık sektöründen ayrılarak özel sektörde mali işler alanında çalıştı, yöneticilik görevlerinde bulundu.

1995 yılında yayın sektörüne girdi ve ihtisas kitapçılığında iz bırakan Homer Kitabevleri’ni kurdu. 2005 yılında ilk çalıştığı kurum olan İş Bankası’ndan gelen teklifi kabul ederek İş Kültür Yayınları Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni oldu. Salcan, Bu göreve gelişini, Aralık 2021’de Nadir Kitap’ta yayımlanan söyleşisinde, şöyle anlatıyor:



“İş Bankası, 2005 yılında yayınevini yeniden yapılandırma kararı almıştı ve bir arayışa girmişlerdi. Bankanın üst düzey yöneticileri müfettiş kökenliydi. Müfettişler birbirini tanır. Hem bankayı tanıdığım hem de bir süredir yayın dünyasının içinde olduğum için beni görüşmeye çağırdılar. İş hayatına orada başlamışım, arkadaşlarım orada çalışıyor. Bankanın ana sermayedarı da çalışanları. Gerçekten İş Bankası’nı severim, tarif edilemez kolektif bir zihniyet vardır o kurumda. Bir kere bulaştıysanız kolay sıyrılamazsınız. Maaş dahil, maddi konuların hiçbirini konuşmadık. Maaşımı hesabıma yatınca öğrendim. “İki yıl içinde kadroyu kurarım, sonra giderim.” dedim. Ekiplerin kurulmasında tam yetki verdiler sağolsunlar.



Piyasayı tanıyordum ama kişisel tanışıklıklarla yapmadım işe alımları. Türkiye’de ilk defa iki kitap ekine bütün pozisyonlar için iş ilanı verdik. Çok başvuru oldu. Onların içinden uygun isimleri seçtik. O çekirdek kadro hâlâ devam ediyor. Burada çalışan insanların hepsi alanlarında çok yetkin arkadaşlardır. Editoryal kadrodan grafik, muhasebe ve satışa kadar. Her şey kadro işidir, “Ben şöyleyim, ben böyleyim,” diyenler emin olun ki kifayetsiz, zavallılardır.”



Aynı söyleşide, Salcan’ın sunumu şu ifadelerle yapılıyor:

“İş Bankası Kültür Yayınları, hem kurumsal kimliği hem de yayıncılık çizgisi itibarıyla Türkiye’nin önemli yayınevleri arasında. Bu başarıda büyük pay, on altı yıldır Genel Yayın Yönetmeni koltuğunda oturan Ahmet Salcan’a ait. Bankacılık kariyerini yarıda bırakarak yayıncılık işine giren Salcan, bir ihtisas kitapçısı olan Homer’in de kurucusu.

Yayıncılık konusundaki yetkinliğinin yanında, en az o kadar önemli bir vasfı daha var Ahmet Salcan’ın. O sahalara meraklı insanların bir kısmının bile bilmediği çok önemli koleksiyonlara sahip. Sayıca en büyük başlık, sosyal bilimler alanında yayınlanmış kitapların yüzde doksanına yakınını barındıran Türkiye’ye dair İngilizce kitaplar. Kısa sürede bir araya getirdiği dünyada yayınlanan ilk resimli gazete olan The Illustrated London News koleksiyonu, Türkiye’de bilinen en geniş koleksiyon. Ve elbette başta sayılması gereken, dünya çapındaki en önemli gravür sanatçısı kabul edilen Gustave Doré’nin eserlerinin ilk baskılarından oluşan muhteşem hazinesi. 19’uncu yüzyılda yaşayan Fransız sanatçı Doré, kısa ömrüne sayısız eser sığdırmış bir dâhi. Ve o birbirinden güzel ve kıymetli eserleri izleme zevkine sahip az sayıda insandan biri de Ahmet Salcan.”