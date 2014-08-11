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Politika

Ahmet Necdet Sezer neden oy kullanmadı?

Ahmet Necdet Sezer'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kızdığı için oy vermeye gitmediği iddia edildi

11 Ağustos 2014 19:28

Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in dünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neden oy kullanmadığı sorusuna Milliyet yazarı Melih Aşık yanıt verdi. Sezer'le geçen bayramda bir telefon görüşmesi yaptığını anlatan Aşık, Sezer'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tıpış tıpış geleceksiniz" açıklamasına içerlediği için oy kullanmamış olduğu mesajını kendisine verdiğini söyledi.

Konuşmasında “Sezer'in oy vermenin bir ödev değil bir hak olduğunu” belirten Aşık, Sezer'in "Anayasa'nın 67. maddesi oy kullanmanın hak olduğunu söylüyor. Bu hakkı isteyen kullanır, isteyen kullanmaz" dediğini aktardı.

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