Ahmet Necdet Çupur'un dünya prömiyerini Visions du Réel'de yapacak olan Yaramaz Çocuklar filminden fragman yayınlandı

Ahmet Necdet Çupur'un geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi olarak gerçekleşecek Visions du Réel'ın uluslararası bölümünde yarışacak filminden fragman yayınlandı. Les enfants terribles yani Yaramaz Çocuklar isimli filmi 15-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde dünya prömiyerini yapacak.

Filmloverss'tın haberine göre geçtiğimiz yıl Berlin Film Festivali'nin dünyanın dört bir yanından filmlere finansman sağlayan kolu olan Dünya Sinema Fonu – World Cinema Fund (WFC)'ndan dağıtım desteği alacak 12 film arasına girerek film yapım desteği kazanan Yaramaz Çocuklar, dünya prömiyerini yapacağı festivalde 23-26 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gösterime açılacak.

Belgesel türündeki filmde Türkiye'nin güneyinde bulunan Keskincik isimli bir köyde yaşayan Mahmut kısa bir süre önce yaptığı evliliğini bitirmek istiyor. Bu sırada, babalarına karşı gelerek köyden ayrılmak isteyen kız kardeşi Zeynep ise bir fabrikada iş buluyor ve liseye başlıyor. Yakın zamanda nişanlısından ayrılan Zeynep ve Mahmut'un ailelerinin muhafazakâr yapısına uygun olmayan boşanma ve yaşadıkları yerden ayrılma isteklerinin yarattığı tartışmaları, yaşadıkları köyü 20 yıl önce eğitim hayatına devam etmek üzere terk eden büyük kardeşleri Ahmet Necdet Çupur tarafından kayıt altına alınıyor.

Festivalin uluslararası uzun metrajlı filmlerin yarışacağı bölümünde dünya prömiyerini yapacak olan belgesel türündeki filmin hikayesini jenerasyonlar arasında ve geçmiş ile bugün arasında bir çatışma olarak tanımlamak mümkün.

Fragramı izlemek için tıklayın.