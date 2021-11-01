Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ile 'aralarının bozuk olduğu' iddiasına yanıt verdi

Kahramanmaraş'ta yedincisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda Ara Toplam isimli kitabıyla okuruyla bir araya gelen oyuncu ve yazar Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt ile aralarının bozuk olduğuna dair medyaya yansıyan iddialara yanıt verdi.

Taylan, “ Benim Cengiz ile hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir zaman olmadı. Olmaz da. Bizim meslekte ‘Onunla çalışmam’ tarzındaki tercihleri ben küçümserim. Benim öyle bir derdim yok.” dedi.

Leyla ile Mecnun’un dokuz yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak kadar seviliyor olmasını ise şöyle açıkladı:

“Leyla ile Mecnun’un hala bu kadar seviliyor olmasının sebebi çok sıcak, samimi karakterler onlar. Çok bizden. Çile çeken, sıkıntı çeken, üzülen, yenilene ama hiç kaybetmeyen karakterler onlar. Püf noktası bu. Yenilebilirsiniz, düşebilirsiniz ama oradaki karakterler birbirlerine tutunarak tekrar ayağa kalkıyor. Tıpkı mahallelerimizde, iş yerlerimizde yan yana omuz omuza beraber yaşadığımız diğer insanlar gibi. O nedenle o samimiyet Leyla ile Mecnun’un püf noktasıdır. Başlarına ne gelirse gelsin, hep yenilirler biliyorsunuz, ama tekrar ağlamadan sızlamadan ertesi gün hayata devam ederler. Önlerine gelecek yeni zorluklara hikayelere bakarlar. Herhalde bizi bu kadar sene ayakta tutan bu olsa gerek. Samimi, sahici insanlar. Televizyondaki diğer dramaları eleştirdiğim anlamı çıkmasın ama bu kadar sahiciliği yakalamak çok nadirdir.”