'Gelincik’ filmiyle 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Ahmet Mümtaz Taylan, "Arabam yok, evimin benim olmasına beş yıl var" dedi.

Taylan, "Sayısız işiniz var. Bunca yıl sonunda zengin oldunuz mu?" sorusuna, "Henüz orta halli olmaya çalışıyorum. Birkaç sene sonra da herhalde orta halli olurum. Ben zengin değilim. Gerçekten öyle. Bir ölçü olduğunu düşünmüyorum ama ev, araba ölçü olarak kabul ediliyor diye söylüyorum; arabam yok ve evimin benim olmasına daha beş yıl var." yanıtını verdi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Taylan, "Her oyuncu zannedildiği gibi para kazanmıyor." ifadesini kullandı.