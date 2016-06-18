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Ahmet Misbah Demircan: Sözlerim cımbızlanıyor, çarpıtılıyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'ın attığı tweet'lere sosyal medyadan tepki gelmişti

18 Haziran 2016 18:57

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Firuzağa'daki saldırı sonrası attığı tweetlerin çarpıtıldığını belirtti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından Firuzağa'da dün akşam yaşanan saldırıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; "Firuzağa'daki saldırıyla ilgili 4 twit attım. Biri cımbızlanıyor, çarpıtılıyor. Sıralı olarak twitlerim şöyle" diyen

Demircan, saldırıdan hemen sonra yayınladığı mesajlarını yeniden sosyal medya hesabından duyurdu. Demircan mesajlarında şunları belirtti:

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