Ahmet Kural'la hayranı arasında "Erkeksen dışarı gel" gerginliği

Oyuncu Ahmet Kural'ın, gece yarısı Etiler'de gittiği bir çorbacıda yemek yediği sırada, fotoğraf çektirmek için yanına gelen erkek hayranını terslemesiyle ortamın gerildiği ve ikili arasında başlayan sözlü atışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

"Erkeksen dışarı gel"

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre hayranı, küfürlü konuşan oyuncuyu, “Erkeksen dışarı gel” diyerek kapıya çağırdı. Kural’ın, “Dövecek misin, gel lan” demesiyle olay büyüdü.

Güvenlik görevlileri ve müşterilerin araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Bazı müşterilerin tepki gösterdiği Kural, yemeğini yarıda bırakıp taksiyle mekândan ayrıldı.

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