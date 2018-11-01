Ahmet Kural'ın mazisinden: Parmak kıran, karşısındaki kadına 'Niye beğenmedin lan beni' diyebilen iki günlük gişe filmi şöhreti...

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Müzisyen Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü belirterek oyuncu sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldıran Gençoğlu'nun avukatı, savcılığa yaptığı şikâyette, "Müvekkilimin vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına 45 dakika boyunca hunharca ve vahşice saldırıda bulunulmuştur" ifadesini kullandı.

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Yaşanan bu olay, Ahmet Kural'ın daha önce adının karıştığı 'kadına şiddet' olaylarını tekrar gündeme getirdi. 2014 yılının Eylül ayında, tartıştığı sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırdığı iddia edilen Kural, 2014 yılının Aralık ayında da oyuncu Zilan Duru ile kavga etmişti.

Sinirlerine hakim olamadı, parmağını kırdı

Ahmet Kural ile eski sevgilisi Naz Çekem'in 2014 yılının Eylül ayında bir kafede kavga ettiği, daha sonra ünlü oyuncunun kız arkadaşının parmağını kırdığı iddia edilmişti. Kural'ın sinirlerine hakim olamayıp kız arkadaşı Naz Çekem'in elini şiddetli bir şekilde sıktığı ve ilerleyen saatlerde elindeki ağrıya dayanamayan Naz Çekem'in soluğu hastanede aldığı belirtilmişti.

Çekilen röntgen sonrası parmağında kırık olduğu tespit edilen Çekem, kırılan parmağının fotoğrafını da Instagram hesabından paylaşmıştı.

"Ben döverim lan bunu"

Oyuncu Ahmet Kural, 2014 yılının Aralık ayında, oyuncu Zilan Duru ile yaşadığı kavga ile de gündeme gelmişti. O dönem Duru'nun Ekşi Sözlük'ten ayrıntılarını anlattığı kavgada, Kural'ın, "Neden bana uyuz oldun, neden beni sevmedin lan?" gibi ifadeler kullandığını aktarmıştı.

Olayı Ekşi Sözlük'te yazan Duru, Kural'la ortak arkadaşları tarafından tanıştırıldığını belirterek, şu aktarımı yapmıştı:

"Daha tokalaşırken nasıl bir bakış attıysam 'Oha bu beni sevmedi, ben döverim lan bunu?' dedi. Sarhoştur dedik alttan aldık. Daha sonra gelip 'Neden bana uyuz oldun neden beni sevmedin lan?' diye bir soru yöneltti. Tanışma şeklini garip bulduğumu belirttim. 'Eee ne yapcan?' dedi. Ben de şakayla karışık 'Ekşiye yazacağım' dedim. Yapmazsan 'O.ç'sun. Orada benim 10 tane hesabım var, seni bulurum ve a.k. Hepiniz anca orada oturup millete giydirin' dedi. Ben de güldüm."

"Karşısındaki kadına adammışçasına dalmak..."

Kural'ın bu olayın üzerine kızıp üzerine su attığını anlatan Duru, cümlelerine şöyle tamamlamıştı:

"Araya birileri girmese dövecekmiş beni. 'Aman gözünü sevim cevap verme, alkollü zaten görmüyon mu?' denilince mekandan çıktık. Yoksa pek susulası bi olay değildi. Sevgili Ahmet, sırf çalıştığın insanların gecesi bozulmasın diye seni orda yumruklamadım. Ama beni bul ve dediğini yap. Gişe filmlerinden gelen iki günlük şöhret her b.ku yemeye, karşısındaki bir kadına adammışcasına dalmaya yeltenmeyi muktedir kılmıyor."