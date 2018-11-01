Ahmet Kural'dan şiddet gören Sıla: Vahşice saldırdı, yerlerde sürükledi, kafamı duvara vurdu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

Ünlü şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade veren Sıla, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Zamanı gelince konuşacağız"

Sıla, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

Avukatı Rezan Epözdemir ise daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aile mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda."

3 aylık uzaklaştırma

Epözdemir, mahkemenin Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, 'evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme' yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıla’nın ifadesi

Sıla'nın savcılığa yaptığı şikayette yer alan ifade şöyle:

"29 Ekim 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Ahmet Kural'ın ikamet ettiği Zekeriyaköy'deki evde yoğun alkollü Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiş, yerlede sürüklenmiş, kafası duvara vurulmuş, kül tablasıyla kendisine vurulmuştur. Müvekkil mağruz kaldığı şiddetten can havliyle kaçmak isterken Ahmet Kural tarafından tekrar tekrar yerlerde sürüklenmiş ve müvekkilimin vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına 45 dakika boyunca hunharca ve vahşice saldırıda bulunulmuştur. Yaklaşık 45 dakika süren şiddet sırasında müvekkilimin ailesine yönelik olarak ağıza alınmayacak galiz küfürler edilmiş ayrıca defalarca da 'Seni öldüdürüm' şeklinde de tehdit edilmiştir.

Müvekilin olay sırasında yırtılan kıyafetlerini ve yaşadığı ağır şiddeti gösteren 6 adet fotoğrafı sunuyoruz."

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