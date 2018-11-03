Ahmet Kural'ın darp ettiği Sıla Gençoğlu'na kadın örgütlerinden destek: Diğer kadınlara cesaret olacak

Eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini açıklayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'na kadın örgütlerinden destek geldi. Sıla'nın diğer kadınlara örnek olacağını söyleyen örgütler,

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre kadın örgütlerinin açıklamaları şöyle:

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Genel Başkan Gülsüm Kav: Bizim sürekli üzerinde durduğumuz 6284 (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) sayılı kanunun kadınlar için ne kadar hayati önemi olduğu yeniden ortaya çıktı. Cesaretinden dolayı Sıla’yı tebrik ediyoruz. Bu cesareti sayesinde 6284 sayılı kanun gündeme geldi. Hep yanında olacağız. Sıla’nın bu hareketi diğer kadınlara cesaret oldu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Başkan Canan Güllü: Çok isabetli bir karar verdi. Türkiye 6284 sayılı kanununu yapmış. Bu da yetmemiş Uluslararası İstanbul Sözleşmesini imzalamış. Köşede, raflarda duruyorken 3 yıl itibarıyla 310 kadını kaybetmişiz. 310 kadını bu hakları bilmemesinden, bu şiddete göğüs germemesinden dolayı kaybetmişiz. Sıla , öldürülen 311. kadın olabilirdi. Sıla doğru bir rol model örnekliğini yapıyor.

Mor Çatı

Gönüllü Deniz Bayram: Yasal mekanizmaya başvurması ve mücadele etmesi, şiddet gören ve buna karşı mücadele eden sayısız kadına da cesaret verecektir.

n İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu: Sıla iyi ki susmadı. Kadınların şiddet karşısında korunmasız olmadıklarını topluma bir kez daha hatırlattı.

Mor Dayanışma sözcüsü Juliana Gözen: Sıla’nın yaşamış olduğu şiddet, Türkiye’de kadına yönelik artan düşmanlığın ve şiddetin normal görülmesinin sonucudur. Sıla’nın ve şiddete uğramış tüm kadınların etrafında kenetlenmeyi ve ses çıkarmayı sağlamamız gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin ‘muktedirler’ tarafindan normalleştirildiği bir süreçten geçiyoruz.

Kılıçdaroğlu’ndan telefon

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sıla’yı aradı. Kılıçdaroğlu, “Kadına, sanatçıya şiddeti kabul etmiyoruz” dedi.

Kadın politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Sıla ’ya destek verdi. Sıla’nın şiddet gördüğünü açıklayarak, koruma kararı aldırmasının tüm kadınları yaşadıkları şiddete karşı sessiz kalmamaya çağıran bir çığlık niteliği taşıdığını ifade eden Karabıyık, yalnızca ekim ayı içerisinde 40 kadının şiddet görerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Karabıyık, “Şiddet gördüm ve susmayacağım’ diyen kadınlarımızın gücü ile kadına karşı şiddet son bulana kadar omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Yapı Kredi, iptal etti

Yapı Kredi, yaşanan gelişmelerin ardından Kural ile reklam çalışmalarına devam etmeyeceğini bankanın sosyal medya hesabından duyurdu.

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Kural özür diledi

Sıla ’nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Ahmet Kuralifadeye çağrıldı.

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Ayrıca savcılık olaya şahit olan Sıla Gençoğlu’nun şoförünün de arasında olduğu 2’si kadın 3 kişinin ifadesini aldı. Ahmet Kural’da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başta Sıla olmak üzere bütün kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak, ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım” dedi.