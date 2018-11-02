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Ahmet Kural'ın şiddeti, komşusunun WhatsApp konuşmasına yansıdı: Evinde bir kızı çok kötü dövüyor

"Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor, çok kötü dövüyor, polise haber versek mi?"

02 Kasım 2018 21:29

Oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gören müzisyen Sıla Gençoğlu'nun şikâyetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sıla'nın  şoförünün de aralarında bulunduğu 2’si kadın 3 kişinin ifadesinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma dosyasına komşusu olduğu tahmin edilen bir tanığın WhatsApp konuşmaları da girdi. Yazışmalarda, "Kural'ın evinde bir kızı dövdüğü ve tanığın gelen sesleri duyduğu" yer alıyor.

Soruşturma kapsamında ifade veren tanıklardan biri olan Ahmet Kural'ın komşusu, Sıla'ya dayak olayıyla ilgili arkadaşına attığı WhatsApp mesajını soruşturmayı yürüten savcılığa sundu.

Tutanakla tespit edilen ve dosyaya delil olarak giren mesajda: "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor, polise haber versek mi?" ifadeleri yer alıyor.

Savcıya tanık olarak sunulan 'WhatsApp' konuşmaları şöyle:

 

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