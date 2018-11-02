Yapı Kredi: Ahmet Kural ile çalışmayacağız

Yapı Kredi Bankası, sanatçı Sıla Gençoğlu’nu darp eden Ahmet Kural ile çalışmayacağını duyurdu. Banka, Kural ile mevcut çalışmaları da durduklarını belirtti. Bankanın açıklamasında "Ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz" ifadesi yer aldı.

Sanatçı Sıla, Kural ile yaşadığı tartışma üzerine darp edildiğini açıklayarak savcılığa şikayette bulunmuş ve koruma kararı aldırmıştı.

Yapı Kredi’den kurumun reklamlarında oynayan Ahmet Kural ile ilgili bir açıklama geldi. Banka, Kural ile çalışmayacağını duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.

Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların bankamızın etkin anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir.

Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimize devam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olarak, iletişim çalışmalarımız da dahil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."