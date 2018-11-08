Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya Anton Çehov'lu gönderme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp eden oyuncu Ahmet Kural'ın annesi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak bir paylaşımda bulundu. Anne Sema Kural, 3 Kasım'da kişisel Facebook adresinde, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözlerini paylaştı.

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili paylaşım yapan Kural'ın annesi Sıla'ya gönderme yaptı.

"Kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya meraklı olmazdın"

Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı.

"O hanım hanımcık bir kız" demişti

Sema Hanım, geçen yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yaptığı göndermeyle de oğlunun arkasında durdu.

Sıla'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Kural, kavganın Okan Can Yantır yüzünden çıktığını söylemişti.