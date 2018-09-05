Ahmet Kural'a özel dikim takım elbise

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - OYUNCU Ahmet Kural, kendisi için özel hazırlanacak takım elbiselerin provası için Antalya\'ya geldi.

Lara Çağlayan Mahallesi\'nde geçen aylarda Ali ve Hüseyin Ulusoy kardeşler tarafından açılan Bros Tailor-Made adlı özel tasarım modaevine gelen Ahmet Kural, kendisi için hazırlanacak takım elbiseler için ceket ve pantolon ölçüleri verdi. Ulusoy kardeşlerin yakından ilgilendiği Ahmet Kural, sempatik hareketleri ve esprileriyle dikkati çekti.

Ahmet Kural\'ın Türkiye için önemli bir isim olduğunu belirten Ali Ulusoy, \"Ahmet Kural, özel davet ve geceler olmak üzere katıldığı programlarda giyeceği takımları, bizim hazırlamamızı istedi. Antalya\'ya gelerek beden ölçülerini verdi. Çok sempatik ve güleryüzlü bir insan. Sohbetine doyum olmuyor\" dedi.

Kural, provanın ardından çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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