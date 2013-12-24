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Kültür-Sanat

Ahmet Kaya'nın ödülünü alan Gülten Kaya: Aleykümselam demeye geldim

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu

24 Aralık 2013 14:07

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuşan Ahmet Kaya'nın eşi, "Ben bu ödülü onun değerlerini ve onun gibi bu topraklarda incitilmiş, kırılmış tüm kadim kültürlerine eşim şahsında bir selam olarak algılayıp “aleykümselam” demeye geldim" dedi.

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya sahneye çıktı ve yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ahmet Kaya bu ülkenin itirazlarını cesurca dillendiren bir sanat adamıydı. Ve bu ödülün de en şaşırtıcı yanı bu oldu. Eşim Paris’te yaşadığı fiili sürgün zamanlarında sesini ülkesine duyurmak istemiş ve şöyle demişti:

“Dünyanın bütün dillerine ve ırklarına eşit mesafede duran ama bir kimlik belirtmek istediğinde Kürt asıllı Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben kendisine sadakat göstermesini isteyecek tüm sistemleri reddedecek kadar özgür biriyim. Hukuk tarihi beni yargılayan ve bana ceza verenleri kendi gurur tablosuna tabi ki eklemeyecektir.”

Ben bu ödülü onun değerlerini ve onun gibi bu topraklarda incitilmiş, kırılmış tüm kadim kültürlerine eşim şahsında bir selam olarak algılayıp “aleykümselam” demeye geldim.

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