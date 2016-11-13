Ahmet Hakan'dan Yasin Aktay'a: Gökçek'in bir 'tık' üstünde demeç patlatıyorsun, yıllarca niye kastın?

“Hadi biz saftık, Kılıçdaroğlu niye FETÖ’ye kandı? Kılıçdaroğlu FETÖ’den yargılanmalı” diyen AKP Genel Başkanı Yasin Aktay'ı eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bizimkilerin en yeteneklisi' idi. Geleceği parlak idi. Siyasete girdi, hızla yükseldi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. O şimdi Melih Gökçek’in sadece bir 'tık' üstünde demeçler patlatıyor" dedi. Ahmet Hakan, yazısında "Eh be Yasin Hoca! Madem sonunda böyle olacaktın. Ne diye yıllar boyu kastın ki?" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yasin Aktay, heyhat!

- Birikim dergisinde yazıları çıkardı.

- Aklı, mantığı hep önde tutardı.

- İletişim’in ansiklopedik çalışmalarında yer alırdı.

- Abant toplantılarında udilik yapardı.

- Genç yaşta profesör olmuştu.

- “Bizimkilerin en yeteneklisi” idi...

- Geleceği parlak idi...

*

Siyasete girdi, hızla yükseldi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.

O şimdi Melih Gökçek’in sadece bir “tık” üstünde demeçler patlatıyor.

*

Mesela...

“Hadi biz saftık, Kılıçdaroğlu niye FETÖ’ye kandı? Kılıçdaroğlu FETÖ’den yargılanmalı” gibi sözler söylüyor.

*

Eh be Yasin Hoca!

Madem sonunda böyle olacaktın.

Ne diye yıllar boyu kastın ki?

"Başkanlık istemiyoruz demek yerine..."

- “Özgürlük istiyoruz” desek.

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- “Adil bir yargı sistemi istiyoruz” desek.

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- “Basına müdahale istemiyoruz” desek.

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- “Hukuk istiyoruz” desek.

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- “Yönetenlerin denetlenmesini istiyoruz” desek.

- “Keyfiliğe son verilmesini istiyoruz” desek.

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- “İnsan haklarına uygun davranılmasını istiyoruz” desek.

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- “Kuvvetler ayrılığı istiyoruz” desek.

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- “Ortak aklın işletilmesini istiyoruz” desek.

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Çok daha iyi bir şey demiş olmaz mıyız?