Ahmet Hakan'dan 'Misvak'ın 'referandum' karikatürüne tepki: Senin Allah'ın başkanlık sistemi mi?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İslami çizgide yayın yapan Misvak dergisinin 'referandum' karikatürüne tepki gösterdi. Hakan, "Bu karikatürü düşünen zihniyete soruyorum: Senin Allah’ın başkanlık sistemi mi? Eğer öyleyse senin taptığın sana, benim taptığım bana" dedi.

Karikatürde, referandumda "Hayır" diyecek vatandaşlar için "şeytan", "Evet" diyecek olanlar içinse "melek" benzetmesi yapılıyor.

Misvak'ın söz konusu karikatürü şöyle:

Misvak'ın Gezi Eylemleri sırasında başına polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 günlük komanın ardından hayatını yitiren Berkin Elvan’ı elinde taş ve sapanla çizmişti. Dergi, ilahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü de "cehenneme gitti" mesajıyla resmetmişti.

Ahmet Hakan'ın "İslam, terör, Merkel, Erdoğan" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok haklı...

Teorik olarak...

İslam gibi bir barış dini ile terör gibi bir insanlık suçunun yan yana getirilmesi asla kabul edilemez.

*

Ama birader, bunun tek suçlusu ve sorumlusu Merkel mi?

Merkel, “İslam” ile “Terör” kelimelerini yan yana getirmeyince sorun çözülür mü?

*

- Allahu ekber diye saldırmıyor mu eli silahlı cani sürüleri?

- İslam diye kafa kesmiyor mu barbarlar ordusu?

- Cihat diye patlatmıyor mu kendini haşhaş çetesi?

Tertemiz İslam ile kapkaranlık terörü asıl yan yana getirilmesine eşsiz katkılar sunanlar, bu insanlıktan nasip almamış vahşiler değil mi?

*

Merkel’e “Hey dostum! İslam ve terörü yan yana getirme!” denilecek tabii.

*

Ama etkili olabilmek, önemli bir etki uyandırabilmek için.

Bunun en az bin katını...

Merkel’den önce...

Bu canilere, bu barbarlara, bu haşhaş çetesine, bu vahşilere demek zorundayız.

Yuh artık

Yaptıkları karikatürde...

Şeytanın Allah’a hayır demesinden yola çıkarak...

Hayırcıları Allah’a hayır diyenlere benzetmişler.

*

Oha! Yuh!

*

Bu karikatürü düşünen zihniyete soruyorum:

Senin Allah’ın başkanlık sistemi mi?

*

Eğer öyleyse...

“Senin taptığın sana, benim taptığım bana...”