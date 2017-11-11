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Medya

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e 'iş teklifi'

"Gel beraber CHP'ye danışmanlık hizmeti verelim"

11 Kasım 2017 12:25

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebiyle 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e "iş teklifinde bulundu." Hakan, "Gel beraber Tunalı’da kafe açalım. Gel beraber CHP’ye danışmanlık hizmeti verelim" ifadesini kullandı. 

Hakan'ın iki gün önce kullandığı "Melih Gökçek kendini hâlâ belediye başkanı sanıyor" ifadesine Gökçek, dün (10 Kasım 2017) sosyal medya hesabında yanıt vermişti. Gökçek, "Ahmet, bu güzellikleri ancak Ankara'da bulabilirsin. Bence sen de bir Ankara sonbahar seferi yap. Bu aralar yeni işime başlayıncaya kadar vaktim bol. Hazır fırsat, gel seni gezdireyim" demişti. 

Ahmet Hakan'ın "AK Parti’nin Atatürk’e açılma stratejisi tutar mı?" başlığıyla yayımlanan (11 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Melih Gökçek'e iş teklif ediyorum

Bana mesaj yazmış Twitter’dan Melih Gökçek.

“Artık işim gücüm yok. Gel Ankara’ya gezelim” falan diyor.

*

Gideceğim Ankara’ya.

Ve işsiz güçsüz Melih Gökçek’e şu işleri teklif edeceğim:

*

- Gel beraber Tunalı’da kafe açalım.

- Gel beraber CHP’ye danışmanlık hizmeti verelim.

- Gel beraber bir kıyı kasabasında balıkçılık yapalım.

- Gel beraber Balgat halk pazarında limon satalım.

- Gel beraber “Erik Dalı” isimli bir türkübar açalım.

*

Artık hangisini kabul ederse...

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Ahmet HakanMelih GökçekTayyip ErdoğanAKPAnkaraiş teklifi

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