Ahmet Hakan'dan Hüseyin Gülerce'ye: En utanç verici, en pespaye itirafçısın, ağarmış saçından, yaşından utan!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası sözcüsü olarak anıldığı Gülen cemaati ile bağlarını koparan, yakın zamanda da hükümete yakın Star gazetesinde yazmaya başlayan Hüseyin Gülerce için ağır ifadeler kullandı. Gülerce'ye "Sen şu hayatta görüp görebileceğimiz en utanç verici, en pespaye itirafçısın" diyen Hakan, "Kırk yıl Cemaat’ten geçindiğin gibi... Şimdi de Cemaat’i gammazlamaktan geçinmeye çalışıyorsun. Bütün bunlar yetmezmiş gibi... Bir de etrafına çamur atıyorsun, Ağarmış saçından, yaşından, başından utan... Git kendini unutturmaya bak... Daha fazla rezil olmadan" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından (14 Aralık 2015) ilgili bölümler şöyle:

Gülerce hakkında son birkaç şey

Hüseyin Gülerce denilen şahısla...

Polemik yapmak istemiyorum. Uzatmak istemiyorum. Dalaşmak istemiyorum.

Kendisine sadece şunları söyleyerek defteri kapatıyorum:

*

-Hüseyin Gülerce! Sen şu hayatta görüp görebileceğimiz en utanç verici, en pespaye itirafçısın.

-Korkmuş olabilirsin, tırsmış olabilirsin. Hatta kırk yıl içinde bulunduğun çevreden zihnen ve manen uzaklaşmış da olabilirsin. Bütün bunları anlayabiliriz.

-Ama sen ne yapıyorsun? Şunu yapıyorsun: Kırk yıl Cemaat’ten geçindiğin gibi... Şimdi de Cemaat’i gammazlamaktan geçinmeye çalışıyorsun.

-Bütün bunlar yetmezmiş gibi... Bir de etrafına çamur atıyorsun, ona buna bulaşıyorsun, ipe sapa gelmez ithamlarda bulunuyorsun. Ve yeni çevrenin gözüne girmek için bin bir takla atıyorsun.

-İşte bunu anlayamayız ve işte buna anlayışla yaklaşamayız.

-Bir kere senin, “Ben Cemaat’i tanıyamamışım, Cemaat’in tepesinde neler olduğundan haberim yoktu, yazılarımı Yalova’dan gönderiyordum” türü açıklamalarına kargalar bile gülmez.

-Sen kimi kandırdığını sanıyorsun? Memleket Cemaat’le hop oturup kalkıyordu, en ilgisiz insanlar bile Cemaat dendiğinde bin türlü söz söylüyordu, Cemaat’in yapıp ettikleri ayyuka çıkmıştı ve senin gibi adı “Cemaat’in sözcüsü”ne çıkmış, Cemaat’in yayın organında genel yayın yönetmenliği yapmış, yılda en az üç kere Pensilvanya’ya giden birinin hiçbir şeyden haberi yoktu, öyle mi?

-Cemaat’in iki numaralı ismi Mustafa Özcan için şöyle diyorsun: “Kendisiyle beş dakika görüşen onun ne olduğunu anlar.” Soruyorum: 40 yıllık Cemaatçisin, Mustafa Özcan’la beş dakika olsun görüşmen hiç olmadı mı?

-Ağarmış saçından, yaşından, başından utan... Git kendini unutturmaya bak... Daha fazla rezil olmadan...

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