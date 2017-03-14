Ahmet Hakan'dan Hollandalı aşırı sağcı lidere: Pis faşist, domuzluğuna yapıyor!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'ın Türkiye karşıtı söylemlerine ve İsviçre'de yayımlanan Blick gazetesinin "Erdoğan'ın diktatörlüğüne 'Hayır' oyu kullanın" manşetiyle çıkmasına tepki gösterdi. Wilders'a yönelik "Pis faşist" ifadesini kullanan Hakan, "Referandumda nasıl bir etki yapacağını çok iyi bildikleri halde yapıyorlar bunu. İnadına yapıyorlar. Domuzluğuna yapıyorlar" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hollandalı yetkililere yönelik yaptığı 'Nazi' benzetmesine tepki gösteren Wilders, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" ifadesini kullanmıştı. Wilders, Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak ise "Git ve asla geri dönme" demişti. Wilders'ın paylaşımları, Türkiye kamuoyunda tepki çekmişti.

İsviçre'de yayımlanan Blick gazetesi de, Türkiye'de 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğini, birinci sayfasına Türkçe manşetle taşmıştı. "Erdoğan'ın diktatörlüğüne 'Hayır' oyu kullanın" başlığıyla yayımlanan haberde, "Biz İsviçreliler için kabul edilemez olan; buradaki özgürlük ve hukuk devletinden faydalanıp, bunların kendi ülkesinde kaldırılmasını istemektir. Bu kabul edilemez" ifadesine de yer verilmişti.

Ahmet Hakan'ın "Alın şu lanet manşetinizi, alın şu pis faşistinizi de bir yürüyüp gidin be!" başlığıyla yayımlanan (14 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Lanet olası manşetlerinden...