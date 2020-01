Ahmet Hakan'dan Diyanet İşleri Başkanı'na: Cezbeye gelerek yapılan zikir törenlerinin kitapta yeri var mı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan Millet Camii'ndeki toplu zikir görüntüleriyle ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e "Defler çalarak, halka oluşturarak, cezbeye gelerek, hep birlikte sallanılarak yapılan bu tür zikir törenlerinin kitapta yeri var mı acaba? Topu taca atmadan şu soruya bir yanıt verir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Ahmet Hakan'ın "Külliye Camisi'ndeki zikirle ilgili her şey" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Tarikatlar konusuna az buçuk vakıf olanlar bilirler ki...

Her tarikatın zikir yapma biçimi farklıdır. Bazı tarikatlar sessiz zikir yapar, bazıları sesli...



Mesela Nakşiler sessiz zikir yaparken Kadiriler ve Rufailer sesli zikir yapar.



Bir itiraf: Hiç canlı sesli zikir izlemedim ama ne zaman sesli zikir videolarına rastlasam muhakkak izlerim. Ritimden etkilenirim, insanların kendinden geçişlerini şaşkınlıkla karşılarım. “Takva” filmindeki zikir sahnesini hatırlayan var mı? Acayip değil miydi? Kardeş Türküler’in Sünni tarikat zikirlerinden yola çıkarak hazırladıkları “Medet” ilahisini dinleyen var mı? Bir zikir icra edilmiştir orada.



Kadiriler, Rufailer... Bu coğrafyada zikir geleneğini asırlardır sürdürüyorlar. Atatürk döneminde bile zikirlerini yapmışlardır. Fark nerede?



Fark şurada: Artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki camide de yapılabiliyor sesli zikirler... Üstelik bir tür politik gösteriye dönüştürülerek...



Bu zikir törenlerini kimi “Cumhuriyet’in bittiği yer” diye yorumluyor... Kimi de “Burası milletin camisidir, milletin her rengi bu camiyi istediği gibi kullanır” diye yorumluyor. Ben “Milletin her rengi bu camiyi istediği gibi kullanır” diyenlerden yanayım. Fakat beynimde zonklayan bir soru var: Milletin renklerinden biri olan Alevi yurttaşlarımız, “Külliye”deki o camide cem yapabilirler mi?



Ayrıca bu tartışmadan bağımsız olarak Diyanet İşleri Başkanı’na da bir soru sormak isterim: Sayın Mehmet Görmez! Defler çalarak, halka oluşturarak, cezbeye gelerek, hep birlikte sallanılarak yapılan bu tür zikir törenlerinin kitapta yeri var mı acaba? Topu taca atmadan şu soruya bir yanıt verir misiniz?