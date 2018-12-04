Ahmet Hakan'dan Cumhuriyet gazetesine: Dün manşetinden bas bas bağırdı, muhalif rüyası bu!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye’nin ulusal düzeyde yayın yapan en eski gazetesi Cumhuriyet'in dünkü manşeti hakkında, "bas bas bağırdı" ifadesini kullandı. Hakan, "17 yıllık muhalif rüyasıdır bu: 'AK Parti bölünecek, parçalanacak! Ve 17 yıllık AK Parti iktidarı böylece son bulmuş olacak!" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi dünkü (3 Aralık) ilk sayfasında, Emine Kaplan imzasıyla “Beratçılar, Soylucular, Bilalciler” başlıklı bir haber yayınlanmıştı.

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Hakan, "Berat Albayrakçılar! Bilal Erdoğancılar! Süleyman Soylucular!" başlıklı yazısının ilgili bölümünde gazete hakkında şunları söyledi:

Cumhuriyet gazetesi, dünkü manşetinden bas bas bağırmış:

“Berat Albayrakçılar... Süleyman Soylucular... Bilal Erdoğancılar... AK Parti’de üç ekibin savaşı var.”

17 yıllık muhalif rüyasıdır bu:

“AK Parti bölünecek, parçalanacak! Ve 17 yıllık AK Parti iktidarı böylece son bulmuş olacak!”

Az mı yanaştılar Abdullah Gül’e!

Bir hareket çekse de AK Parti’yi usulca bölüverse falan diye...

Umutsuz yaşanmıyor tabii!

Demek ki şimdi de umutları Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğankapışmasında!

Yenmeyi denemezler! Çünkü enerji ister.

Geçmeye yeltenmezler! Çünkü gayret ister.

Durdurmaya çabalamazlar! Çünkü dirayet ister.

Kazanmayı hedeflemezler! Çünkü çalışmak ister.

İsterler ki armut pişsin ağızlarına düşsün!

Armudun pişip de ağızlarına düşmesini beklerlerken...

Birden bire...

Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Bilal Erdoğan el ele tutuşup bir üçlü olarakkarşılarına çıkıverince de...

Önce apışıp kalırlar...

Sonra da “Çekip gideceğim bu memleketten, hiç umudum kalmadı arkadaş!” falan diye ağlaşmaya başlarlar.

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