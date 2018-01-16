Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Yerim sizin ironinizi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binası önünde "Geçinemiyorum" diyerek kendini ateşe veren işçiye yönelik olarak "Meclis’e niye geldin? Git Saray’ın önünde yak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi. "Böyle bir vicdansız ve merhametsiz yorum karşısında elbette iktidarı bırakır, muhalefeti eleştiririm" diyen Hakan, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın söz konusu ifade hakkında "ironi" yorumunu yaptığını belirterek "Bu tür durumlarda 'Yerim sizin ironinizi' demek dışında elimden bir şey gelmiyor" diye yazdı.

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Hakan bugünkü (16 Ocak 2018) yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin anamuhalefet lideri, geçim sıkıntısı yüzünden Meclis’in önünde kendini yakmaya kalkan vatandaşa...

“Git kendini Saray’ın önünde yak” derse...

Hatta hatta...

Böyle bir dram karşısında...

“Git kendini Saray’da yak, Saray’daki de beni çok sevdiğinden kendini yaktı der”diye sözüm ona ironi yapmaya kalkarsa...

Hiç kimse kusura bakmasın!

- Böyle bir ne dediğini bilmeme hali karşısında...

- Böyle bir empati yoksunluğu karşısında...

- Böyle bir vicdansız ve merhametsiz yorum karşısında...

Elbette iktidarı bırakır...

Muhalefeti eleştiririm.

*

Böyle bir durumda...

Kınanması gereken ben değilim.

Kınanması gereken...

Geçim sıkıntısı yüzünden kendini yakmaya kalkan vatandaş olayından bile...

İktidarı değil de kendini eleştirecek malzeme üretecek denli yüksek beceriksizlik sergileyenlerdir.

*

CHP için beceriksiz falan diyoruz ama bence yanlış!

İktidar dururken kendini eleştirtmeyi becermek de büyük bir beceridir.

Muhalefetle ilgili bir mesele daha var!

*

Kemal Kılıçdaroğlu, kendini yakmaya kalkışan vatandaşa...

“Git kendini Saray’da yak” derken...

Bunu şöyle gerekçelendiriyor:

“Çünkü Meclis’in fonksiyonu büyük ölçüde bitmiştir.”

*

İyi de madem Meclis’in fonksiyonu büyük ölçüde bitti, sizin ne işiniz var fonksiyonu büyük ölçüde biten o yerde?

*

Kendini yakmaya kalkışan vatandaş size dönüp de...

“Fonksiyonu biten yerde fonksiyonu varmış gibi davranmaya utanmıyor musunuz?” dese ne cevap vereceksiniz?

İroniymiş!



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Git kendini Saray’da yak” sözünü yorumladı.

Dediği şu:

“İroni canım ironi.”

*

Bu tür durumlarda...

“Yerim sizin ironinizi” demek dışında elimden bir şey gelmiyor.