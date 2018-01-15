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Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Empati yoksunu, şefkatsiz, alaycı!

"Üstelik bu insan, ülkenin ana muhalefet lideri"

15 Ocak 2018 12:30

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde "Geçinemiyorum" diyerek kendini ateşe veren işçiye yönelik olarak "Meclis’e niye geldin? Git Saray’ın önünde yak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Hakan, "Bir insan ancak bu kadar empati yoksunu, ancak bu kadar şefkatsiz, ancak bu kadar merhametsiz, ancak bu kadar vurdumduymaz, ancak bu kadar utanç verici bir alaycı, ancak bu kadar yararcı olabilir" dedi. 

Ahmet Hakan'ın "Git kendini Saray’da yak" başlığıyla yayımlanan (15 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

39 yaşında bir vatandaşımız, Meclis’in önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.

İnşaat işçisi olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen vatandaşımızın durumu, çok şükür iyi.

Hayati tehlikesi yok.

*

Bir inşaat işçisinin geçim sıkıntısı yüzünden bu hale düşmesi!

Çok ama çok hazin!

*

Ama bunun kadar hazin olan bir nokta var ki...

O da bu olay üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ettiği laflar.

*

Aynen şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu:

- Bir vatandaşımız Meclis’in önünde üzerine akaryakıtı döküyor, kibriti vuruyor.

- O işçi kardeşime söylüyorum. Meclis’e niye geldin? Git Saray’ın önünde yak.

- O zaman diyecek ki “Beni çok seviyor, kendisini ateşe verdi”.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Böyle yürek paralayıcı bir olay karşısında...

Bir insan...

- Ancak bu kadar empati yoksunu...

- Ancak bu kadar şefkatsiz...

- Ancak bu kadar merhametsiz...

- Ancak bu kadar vurdumduymaz...

- Ancak bu kadar utanç verici bir alaycı...

- Ancak bu kadar yararcı...

Olabilir.

*

Üstelik bu insan, ülkenin anamuhalefet lideri!

*

Hadi hep beraber Yozgatlı hemşerim Mümin Sarıkaya’nın o güzelim şarkısına vuralım kendimizi:

“Ben yoruldum hayat gelme üstüme/Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne/Gözümden gönlümden düşen düşene/Bu öksüz başıma gözdağı verme.”

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Ahmet HakanKemal KılıçdaroğluCHP

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