Ahmet Hakan'dan Cem Küçük'e: Biz aşağıladıkça zil takıp oynuyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, son dönemde yazdığı yazılarda Doğan Medya Grubu'nu hedef alan Star yazarı Cem Küçük'e "Biz aşağıladıkça zil takıp oynuyor" dedi.

Doğan grubunun Küçük'ün yazılarına ilişkin olarak yaptığı açıklamayı hatırlatan Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "Bu tetikçi açıklamamız karşısında zil takıp oynadı. Tükürükler karşısında 'nisan yağmuru yağıyor' dedi. Gerdan kırıp dans etti. Göbek atıp 'bi daha, bi daha, bi daha' diye tempo tuttu. 'Yaşasın bana aşağılık dediler' diye sosyal medyada bu açıklamayı paylaştı" ifadelerini kullandı.

"Bu durumda bizim önümüzde iki yol var" diyen Hakan, "Ya ne kadar aşağılanırsa o kadar mutlu olan bu adamlara, daha fazla 'aşağılanmanın mutluluğu'nu tattırmayacağız. Ya da bunları her gün aşağılayarak her gün zil takıp oynatacağız" dedi.

Doğan grubundan yapılan açıklamada Cem Küçük için "Hiç kuşkumuz yok bu zavallı, malum yerlerden aldığı talimatla hareket etmektedir. Belli ki kendi gibi tetikçilerin şakşakçılığı ile içinde bulunduğu zavallılığın farkında olamayacak kadar haysiyet cinayetlerine batmış bulunmaktadır" denilmişti.

Yazının tamamı için tıklayın