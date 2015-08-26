Doğan grubundan Star yazarına: Adı geçen zavallı bataktan bir an önce kurtulmalı

Star yazarı Cem Küçük'ün yazılarına ilişkin olarak Doğan grubu açıklama yaptı. Açıklamada, "Hiç kuşkumuz yok bu zavallı, malum yerlerden aldığı talimatla hareket etmektedir. Belli ki kendi gibi tetikçilerin şakşakçılığı ile içinde bulunduğu zavallılığın farkında olamayacak kadar haysiyet cinayetlerine batmış bulunmaktadır" denildi.

Doğan Grubu, Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Onursal Başkanımız Sayın Aydın Doğan ve Grubu’muza yönelik asılsız ve çirkin iftiralarda bulunmayı alışkanlık haline getiren gazeteci Cem Küçük son günlerde gerek gazetesindeki köşesinden gerekse bazı televizyon programlarından nefret ve iftira kusmaya devam etmektedir.

Hiç kuşkumuz yok bu zavallı, malum yerlerden aldığı talimatla hareket etmektedir. Belli ki kendi gibi tetikçilerin şakşakçılığı ile içinde bulunduğu zavallılığın farkında olamayacak kadar haysiyet cinayetlerine batmış bulunmaktadır. Bu nedenle, böylesine bir batağa saplanmış bu şahsı muhatap kabul etmiyoruz. Yargı önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz.

Ancak, bugünkü yazısında Yüce Türk Adaletinin mensupları, hakimlerimiz ve savcılarımızın satın alınabildiklerine yönelik ifadeleri ile vardığı alçaklığın ve müfteriliğin seviyesini ifşa etmeyi ve bu konuda gereğini yapmak üzere Türk Adaletine çağrıda bulunmayı bir görev bildiğimizi ifade etmek istiyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha; adı geçen zavallı ve benzeri tetikçilere talimat veren efendilerine bu bataktan bir an önce kurtulmalarını tavsiye ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

Doğan Grubu adına

Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ahter Kutadgu"