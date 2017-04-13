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Ahmet Hakan'dan Abdulkadir Selvi'ye: Anladık, ibre 78'inci kez 'evet'e döndü!

"Ta en başta 'Hayırlar birazcık önde mi ne?' konulu bir tanecik makale yazdı ya..."

13 Nisan 2017 11:32

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe komşusu Abdulkadir Selvi'nin "İbre döndü" başlıklı yazılarını ti'ye aldı. Hakan'ın, kendisine yönelik olarak "Çıkan bu sonuçtan sonra Ahmet Hakan’ın 'Evet mi, hayır mı?' diye soranlara, 'Bıçak sırtı' diyerek kendini kurtarma imkânı ortadan kalktı" diyen Selvi'ye yanıtı, "Anladık Abdulkadir tamam, ibre döndü" oldu. Hakan, "Dün yetmiş sekizinci kez 'ibre döndü' diye yazdı" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Ey gidi Murat Ülker ey" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Abdulkadir Selvi, ta en başta “Hayırlar birazcık önde mi ne?” konulu bir tanecik makale yazdı ya...

İşte bunun acısını çok fena çıkarıyor.

“İbre döndü” diye yazmalara doyamıyor.

Dün yetmiş sekizinci kez “ibre döndü” diye yazdı.

*

Tamam Abdulkadir Selvi tamam.

Şu şaşkın ibre iki ay önce yanlışlıkla şöyle bir ‘hayır’a döner gibi yapmıştı.

Fakat sonra gerzek ibre, yaptığı sersemliği fark edip hemencecik ‘evet’e dönüverdi.

Tamam, anladık.

Yeter.

Vallaha yeter.

 

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