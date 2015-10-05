Ahmet Hakan'a saldırıyı protestoya TGC ve TGS neden katılmadı?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın darp edilmesini protesto edildiği yürüyüşe katılmama nedeninin örgüt içi çekişmeler olduğu öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesinin “örgüt çekişmesi” iddiasına dair TGC Başkanı Turgay Olcayto yanıt vermemeyi tercih ederken, TGS Başkanı Uğur Güç, “Ayrımcılık söz konusu değil, Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) olarak biz eylem yapmıştık” dedi.

Cumhuriyet’in “Duvar Yazıları” bölümünde yer alan haberde, Tünel'den Galatasaray Meydanı'na 3 Ekim'de yapılan yürüyüşe Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın da katılmadığı hatırlatılarak “İktidar baskısına daha açık Anadolu derneklerinin gelmesi, buna karşılık İstanbul örgütlerinin gelmemesi dikkat çekiciydi” denildi.

TGS: Güvenlik gerekçesiyle beklemek istedik

TGS Başkanı Uğur Güç’ün T24’e konuya ilişkin olarak söyledikleri özetle şöyle:

“Biz eylem kararlarını Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) içerisinde alıyoruz. Ahmet Hakan’a saldırı konusunda da orada aldığımız bir karar neticesinde Valilik önünde eylem yaptık.

Cumartesi günü yapılan eylemden önce de, daha geniş katılımlı bir eylem yapmak üzere GÖP’te yazışıldı. Biz bekleme taraftarıydık. Daha fazla saldırı olursa diye düşünerek gelişmeleri beklemek istedik. Sonuçta her gün Ahmet Hakan’la ilgili olarak eylem yapamayız. Ancak Pınar Hanım (Türenç) eylemi organize etti. Cumhuriyet’te çıkan haberin önemli olduğunu düşünmüyorum ancak bir ayrımcılık söz konusu değil.

Ayrıca Cumartesi günü yapılan köşe yazarlarının katıldığı bir eylem oldu. Biz onların değil, basın emekçilerinin örgütüyüz. Onların olmadığı yerde olmayız.”

Güç, daha geniş katılımlı bir eylem planlarının rafa kalkıp kalmadığına ilişkin olarak da “10 Ekim’de Ankara’da barış mitingi olacak. Gazeteciler de bir kortejde tepkilerini gösterecek” dedi.

"TGC’nin, örgüt çekişmesi nedeniyle bu gösteriyi boykot ettiği iddia edildi"

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (5 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

"Ahmet Hakan’a saldırıyı protesto için İstanbul’da cumartesi günü düzenlenen yürüyüşte 12 meslek örgütü vardı.

Basın Konseyi öncülüğündeki gösteriye, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Afyon Gazeteciler Cemiyeti, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, Foto Muhabirleri Derneği, Spor Yazarları Derneği, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Pen Türkiye Merkezi, Haber Sen, Alanya Gazeteciler Cemiyeti destek verdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na Türkiye genelinde 73, Azerbaycan’da 4, KKTC’de 3 olmak üzere 80 meslek örgütünün üye olduğunu da hatırlatalım.

Ancak gösteriye Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası örgüt olarak katılmak istemediler.

Özellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin, örgüt çekişmesi nedeniyle bu gösteriyi boykot ettiği iddia edildi. Böyle bir günde, böyle bir çıkış, şaşırtıcıydı.

İktidar baskısına daha açık Anadolu derneklerinin gelmesi, buna karşılık İstanbul örgütlerinin gelmemesi dikkat çekiciydi.

Neyse ki, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hürriyet yazarı Vahap Munyar, kişisel olarak gösteriye katıldı da durumu kurtardı."