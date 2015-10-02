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Gazeteciler, 'özgürlük' için yürüyecek

Basın Konseyi, gazeteci Ahmet Hakan'a düzenlenen saldırının ardından yürüyüş çağrısı yaptı

02 Ekim 2015 20:04

Basın Konseyi, son dönemde gazetecilere yönelik baskılar ve saldırılara karşı yarın Beyoğlu’nda özgürlük yürüyüşü düzenleneceğini duyurdu. Yürüyüş kararı Hürriyet yazarı ve CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan'​a düzenlenen saldırının ardından geldi. 

Konseyden yapılan açıklamada, yarın saat 13.00’da Beyoğlu Tünel Meydanı’nda buluşulacağı belirtildi. 

Açıklamada, “Son dönemlerde gazetecilere yönelik baskılar, saldırılar ve mesleğimizi değersizleştirme ve ayrıştırma çabaları, yerini artık can güvenliğimizi tehdit eden bir noktaya bıraktı. İşsizlik, korkutma, yıldırmalar artık fiili saldırılara dönüştü. Halkın haber alma hakkının engellenmemesi, 
can güvenliğimizin sağlanması, ifade-basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, anayasal haklarımızdan taviz verilmemesi için yürüyoruz. Tünel’den Galatasaray’a yürüyüp demokrasi, basın özgürlüğü ve can güvenliğimiz ile el ele – omuz omuza bir araya geliyoruz” denildi. 

 

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