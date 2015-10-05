Ahmet Hakan'a saldırı soruşturmasında mahkeme 1 kişiyi tutukladı, 6 zanlı serbest kaldı!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun yönelik saldırı kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Soruşturma savcısı 7 şüpheliyi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden Ahmet Güler tutuklandı. Diğer 6 zanlı serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili son kararı, nöbetçi sulh ceza hakimliği verdi.

Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden Ahmet Şengüler "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.

İşte o suçlamalar

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 kişinin işlediği iddia edilen suçlar şöyle: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" "tehdit," "hakaret" ve "darp etmek"



Biri eski özel harekat polisi



Soruşturma kapsamında ilk olarak 4 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak bu sabah adliyeye 7 kişinin sevkedildiği ortaya çıktı. Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, 4 kişinin dışında adliyeye sevk edilen 3 kişinin isimleri şöyle: Soner A., Yahya Kemal G. ve Nezih Ö... Eski bir özel harekât polisi olduğu öğrenilen Yahya Kemal G.'nin ismi, Nisan 1992'deki Çiftehavuzlar Operasyonu'nda da geçmişti. G.'nin yanı sıra İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda polis yapılan yargılama sonrası beraat etmişti. G.'nin ismi en son 2003'deki bir akaryakıt kaçakçılığı soruşturmasına karışmıştı.



Terör savcısı sorguladı



Adliyeye sevk edilen saldırganların ifadesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun nöbetçi savcısı Mehmet Şenay Baygın aldı.

Sabah saat 09.45 sıralarında adliyeye sevk edilen saldırganlar önce doktor kontrolünden geçirildi ardında da sorgu için savcılık katına çıkarılmıştı.

6 araçla getirildiler



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade verme işlemlerinin ardından şüpheliler, konvoy eşliğinde saat 9.45'de emniyet binasından çıkış yaptı. 6 araçtan oluşan konvoyda bulunan şüpheliler, savcılık sorgusu için saat 10.00'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün devraldığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Güler, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Uğur Adıyaman 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.