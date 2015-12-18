Ahmet Hakan'a saldıran kişiler hakkında istenen ceza belli oldu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'nın evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin 1'i tutuklu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu şüpheli Ahmet Şengüler'in "Mala zarar verme", "Kasten silahla yaralamaya teşebbüs", "Basit yaralama", "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" 3 yıldan 12 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Diğer şüphelilerin ise 2 yıldan 10 yıla kadar benzer suçlardan hapisleri talep edildi.

Savcı Mehmet Şenay Baygın hazırladığı iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca onaylanmasının ardından, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianameyi inceleyen mahkeme Ahmet Şengüler'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın kaçacağı, saklanacağı yönünde somut olguların bulunması, tutuklama gerekçelerinde belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ve adli kontrol tedbirinin uygulamasının yeterli olmayacağı gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ahmet Hakan da ifadeye çağrıldı

Tutuksuz sanıklar Fuat Elmas, Kamuran Ergin ve Uğur Adıyaman'ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve soruşturma evresinde verilen kararla değişiklik bulunmamasını göz önüne alan mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Müştekiler Ahmet Hakan, şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral'ın duruşmaya çağrı kağıdı ile çağrılmasına da karar veren mahkeme, ayrıca tanıkların da duruşmaya çağrılmasını kararlaştırdı. Mahkeme duruşma gününü ise 27 Ocak 2016 tarihi olarak belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Hakan, şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral da "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, tutuklu Ahmet Şengüler'in de aralarında bulunduğu 7 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Tutuklu şüpheli Ahmet Şengüler'in "Mala zarar verme", "Kasten silahla yaralamaya teşebbüs", "Basit yaralama", "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" 3 yıldan 12 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Diğer şüphelilerin ise 2 yıldan 10 yıla kadar benzer suçlardan hapisleri talep edildi.

İddianamede neler vardı?

İddianameye göre Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan'a yönelik saldırı şöyle gerçekleştirilmişti:

"Şüphelilerden Yahya Kemal Gezer ve Nezih Özbirinci, Ahmet Hakan Coşkun’un gazetede yazdığı köşe yazıları ve televizyon programlarındaki konuşmalarını tasvip etmeyerek, husumet besledi ve Ahmet Hakan’ı dövmeyi planladı. Bu amaçla şüpheli Yahya Kemal Gezer’in 23 Eylül 2015 tarihinde daha önceden tanıdığı şüphelilerden Uğur Adıyaman ve Fuat Elmas’ı Fatih İlçesi’nde bulunan kendisine ait Rüzgar Cafe isimli işyerine çağırdı. Gezer, Ahmet Hakan dövülmesi için 100 bin TL para vaadinde bulundu, plana Kamuran Ergin, Ahmet Şengüler ve Soner Arık’ı dahil edildi.

Kamuran Ergin’in evinde 23 Eylül’de toplanan şüpheliler saldırının planını yaptı. Saldırı öncesi CNNTürk Kanalı ve Ahmet Hakan’ın evi çevresinde keşif yapıldı. 30 Eylül’de ise Ahmet Hakan CNNTürk Kanalı’nda yayınlanan Tarafsız Bölge programının bitmesinin ardından koruması Cemal Ceyhun Kıral ile birlikte evine doğru hareket etti. Bu sırada şüpheli Uğur Adıyaman yönetimindeki 34 VY 7765 plakalı araçla yanında şüpheliler Fuat Elmas, Kamuran Ergin ve Ahmet Şengüler ile Ahmet Hakan’ı evine kadar takip etti.

"Çarpma bahanesiyle araçtan indiler"

Plan gereği Ahmet Hakan’ın aracına çarpma süsü verildi. Çarpma bahanesiyle araçtan inen şüpheliler ile Ahmet Hakan ile şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral karşı karşıya geldi. Ahmet Şengüler, Ahmet Hakan’a hakaret etmesiyle plan başladı.

Kurgulanan görev ve eylem paylaşımına göre hareket eden diğer şüphelilerden Şengüler, Ahmet Hakan’ın yüzüne yumruk attı, Ahmet Hakan’ın burnu ve gözlüğü kırıldı. Yere düşerek karşı kaldırıma geçmek isteyen Ahmet Hakan’a, Ahmet Şengüler ve Fuat Elmas tekme attı. Tekmeler sonucu Ahmet Hakan’ın kaburgaları kırıldı. Uğur Adıyaman da şoför Sari Demir’e etkisiz hale getirmek için sarılarak, yere düşürdü. Demir, belinden incindi. Şüpheli Kamuran Ergin’in de silahtan sayılan bira şişesiyle koruma Cemal Ceyhun Kıral’ı yaraladı."