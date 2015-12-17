Ahmet Hakan'a saldırı iddianamesinden: Planlı ama örgüt yok

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'nın evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma 2.5 ay sonra tamamlandı. Savcılık iddianamesinde 1'i tutuklu 7 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istedi. İddianamede şüphelilerin saldırıdan 1 hafta önce toplanarak önce plan daha sonra ise keşif yaptıkları 30 Eylül'de ise saldırıyı gerçekleştirdikleri yazıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Ahmet Hakan’a Nişantaşı’ndaki evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin 1’i tutuklu 7 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma 2 buçuk ay sonra tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Hakan, şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, tutuklu Ahmet Şengüler’in de aralarında bulunduğu 7 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 7 şüphelinin ifadelerine de ayrıntılı olarak yer verildi.

"Husumet beslediler, dövmeyi planladılar"

İddianameye göre olay şöyle anlatıldı, " Şüphelilerden Yahya Kemal Gezer ve Nezih Özbirinci, Ahmet Hakan Coşkun’un gazetede yazdığı köşe yazıları ve televizyon programlarındaki konuşmalarını tasvip etmeyerek, husumet besledi ve Ahmet Hakan’ı dövmeyi planladı. Bu amaçla şüpheli Yahya Kemal Gezer’in 23 Eylül 2015 tarihinde daha önceden tanıdığı şüphelilerden Uğur Adıyaman ve Fuat Elmas’ı Fatih İlçesi’nde bulunan kendisine ait Rüzgar Cafe isimli işyerine çağırdı. Gezer, Ahmet Hakan dövülmesi için 100 bin TL para vaadinde bulundu, plana Kamuran Ergin, Ahmet Şengüler ve Soner Arık’ı dahil edildi.

"Evinde ve işyeri ikamet adresinde keşif yapmışlar"

Kamuran Ergin’in evinde 23 Eylül’de toplanan şüpheliler saldırının planını yaptı. Saldırı öncesi CNNTürk Kanalı ve Ahmet Hakan’ın evi çevresinde keşif yapıldı. 30 Eylül’de ise Ahmet Hakan CNNTürk Kanalı’nda yayınlanan Tarafsız Bölge programının bitmesinin ardından koruması Cemal Ceyhun Kıral ile birlikte evine doğru hareket etti. Bu sırada şüpheli Uğur Adıyaman yönetimindeki 34 VY 7765 plakalı araçla yanında şüpheliler Fuat Elmas, Kamuran Ergin ve Ahmet Şengüler ile Ahmet Hakan’ı evine kadar takip etti.



Plan gereği Ahmet Hakan’ın aracına çarpma süsü verildi. Çarpma bahanesiyle araçtan inen şüpheliler ile Ahmet Hakan ile şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral karşı karşıya geldi. Ahmet Şengüler, Ahmet Hakan’a hakaret etmesiyle plan başladı.



Kurgulanan görev ve eylem paylaşımına göre hareket eden diğer şüphelilerden Şengüler, Ahmet Hakan’ın yüzüne yumruk attı, Ahmet Hakan’ın burnu ve gözlüğü kırıldı. Yere düşerek karşı kaldırıma geçmek isteyen Ahmet Hakan’a, Ahmet Şengüler ve Fuat Elmas tekme attı. Tekmeler sonucu Ahmet Hakan’ın kaburgaları kırıldı. Uğur Adıyaman da şoför Sari Demir’e etkisiz hale getirmek için sarılarak, yere düşürdü. Demir, belinden incindi. Şüpheli Kamuran Ergin’in de silahtan sayılan bira şişesiyle koruma Cemal Ceyhun Kıral’ı yaraladı.

Hapis istemleri

Tutuklu şüpheli Ahmet Şengüler’in "Mala zarar verme", "Kasten silahla yaralamaya teşebbüs", "Basit yaralama", "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" 3 yıldan 12 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Diğer şüphelilerin ise 2 yıldan 10 yıla kadar benzer suçlardan hapisleri talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse 7 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.