Cem Küçük’ün, Ahmet Hakan’a tehdit ve hakaretten 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Ahmet Hakan için, "İstesek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" diye yazan ve değişik tarihlerde yayınlanmış dört farklı yazısında "maymun" ve "hırsız" ifadelerini kullanan Star yazarı Cem Küçük'e, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı. Küçük hakkında toplamda yedi buçuk yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Cem Küçük'e gazeteci 'Ahmet Hakan'a hakaret ve tehdit' suçlamasıyla dava açıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Star yazarı Cem Küçük’ün 9 Eylül’de kaleme aldığı, “Şizofrenik ve PKK’lı bir hırsız portresi: Ahmet Hakan” başlıklı yazısında, “İstesek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun” dediği hatırlatıldı. Küçük’ün ayrıca dört ayrı yazısında daha Ahmet Hakan hakkında “maymun” ve “hırsız” ifadelerini kullandığı anlatıldı. Küçük’e bu beş yazısından ötürü Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 106. maddesi gereğince “tehdit” suçundan altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Ayrıca TCK’nın 125/4. maddesinde düzenlenen, “basın yoluyla alenen hakaret” suçunu da iki kez işlediği belirtildi. Bu nedenle Küçük’e her iki suçtan ötürü toplamda altı aydan beş yıl altı aya kadar ceza talep edildi.

‘İroni yaptım' demişti

Küçük, alınan ifadesinde, yazısını “İronik anlamdaki cümleler” diye savunmuştu. Hakan’ın, kendisi hakkında suçlayıcı mahiyetteki yazılar yazdığını ileri süren Küçük, “Kendisinin yapmış olduğu eleştiri eylemlerine yönelik biz de kendisini sert bir şekilde eleştirdik” demişti. Küçük, yazısında yer alan, “İstesek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun” cümlesinin tehdit değil, “benzetme” olduğunu savunarak, “(Bu cümlem) kendisini doğrudan can güvenliği açısından hedefleyerek tehdit kastıyla söylenmiş bir cümle değildir. Burada benzetme yapılarak yazılmış, kesinlikle ölümle tehdit kastedilerek yazılmış bir yazı değildir. Bir nevi mecazi anlamda kullandığım bir cümledir” demişti.