Ahmet Hakan'a mesaj: Yobaz, siyasal İslamcı kripto AKP'li soysuz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın oyuncu Barış Atay'a "Bu adama haddini bildiriniz" ifadesiyle başlayan tartışmada son olarak Hakan kendisine gelen mesajları paylaştı. Buna göre Hakan'a, "Yobaz, siyasal İslamcı kripto AKP’li soysuz', 'Yol yakınken Türkiye’yi terk et' mesajları geldi.

Hürriyet yazarı Hakan, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'den talepte bulunarak Atay için, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" demişti.

TIKLAYIN: Ahmet Hakan siyasilerden talep etti: Lütfen Barış Atay'a haddini bildiriniz

Hakan "Üç maddede iktidar neden bocalıyor?" başlığıyla (21 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında kendisine gelen şu mesajları paylaştı:

- Seni öldüreceğim, bunu hayatımın amacı yaptım.

- Sallandıracaksın bunu.

- Cehennemin dibine gideceksin.

- Yol yakınken Türkiye’yi terk et.

- Hesabın sorulacak.

- Zamanı geldiğinde affedilmeyeceksin.

- Yobaz, siyasal İslamcı kripto AKP’li soysuz.

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