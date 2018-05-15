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Ahmet Hakan siyasilerden talep etti: Lütfen Barış Atay'a haddini bildiriniz

"Gürül gürül bağırın lütfen, 'Biz rövanş, intikam, kavga için gelmiyoruz' diye"

15 Mayıs 2018 09:58

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyuncu Barış Atay'ın Twitter'dan yazdıklarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'den talepte bulunan Hakan, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" dedi.

Atay Twitter'dan, "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız. Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" demişti.

Hakan, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in TBMM'ye başörtülü gelen milletvekili Merve Kavakçı'ya Meclis kürsüsünden "Burası devlete meydan okunacak yer değildir.Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" sözlerine atıfla Atay'a, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı şunları yazdı:

Barış Atay adlı bir adam...

Şöyle yazmış Twitter’da:

- Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz.

- O gün geldiğinde affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız!

- Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan.

- Her şey yeni başlıyor.

- Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!

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