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Ahmet Hakan'a bir tepki de Deniz Çakır'dan geldi: Gazete köşeleri bu her devrin adamlarına kaldı...

Ahmet Hakan: Lütfen bu adama haddini bildiriniz!

16 Mayıs 2018 16:57

Hürriyet gazetesindeki köşesinden, Barış Atay'ı hedef alarak, Muharrem İnce ve Meral Akşener'e çağrıda bulunan ve “Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” başlıklı yazı kaleme alan Ahmet Hakan’a bir tepki de oyuncu Deniz Çakır'dan geldi. Çakır, "Gazetecilik, gazete köşeleri bu her devrin adamlarına kaldı" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı yazısının ardından Atay gözaltına alınırken, sosyal medyada pek çok kişi duruma tepki gösterdi.

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının hemen ertesinde, faciayı protesto eden madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın müşaviri Yusuf Yerkel, facianın 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabından özür dileyerek "günah keçisi ilan edildim" dedi.

Barış atay, bu özrün ardından sosyal medyasından, “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazdı. 

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Ahmet Hakan ise dünkü (15 Mayıs 2018) köşe yazısında oyuncu Barış Atay'ın Twitter'dan yazdıklarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'den talepte bulunan Hakan, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" dedi. Oyuncu Atay, Hakan'ın bu sözlerinin üzerinden bir gün geçmeden gözaltına alındı.

Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Barış Atay’a bir destek de Ahmet Hakan’ı eleştiren paylaşımıyla oyuncu meslektaşı Deniz Çakır’dan geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide izlediğimiz Deniz Çakır, Instagram paylaşımında isim vermeden Ahmet Hakan’ın yaptığı çıkışa değinerek şu sözleri paylaştı:

“Yazık… Gazetecilik de, gazete köşeleri de bu her devrin adamlarına kaldı… Dillerine, kalemlerine vicdan diliyorum yine de…”

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deniz çakırahmet hakanbarış atayMuharrem İnceMeral AkşenerGazete köşeleri bu her devrin adamlarına kaldı

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