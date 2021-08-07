Ahmet Hakan: Ziya Selçuk'un görevden ayrıldığını öğrendiğim anda kafamda dört deli soru belirdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Daha geçen hafta eğitimin tam göbeğinde yer alan isimlerden işitmiştim. Şöyle demişlerdi: 'Türkiye’de eğitim işini en iyi bilen üç kişiden biridir Ziya Selçuk.' Ziya Selçuk’un bakanlık görevinden ayrıldığını öğrendiğim anda… Kafamda dört adet deli mi deli soru belirdi" dedi.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"Soru bir: Bilmek ayrı, uygulamak ayrı mıdır?

Soru iki: Çok bilen mi iyi icraat yapar, çok pratik olan mı?

Soru üç: Bilmek, örgütlenmeyi kendiliğinden getirebilir mi?

Soru dört: Bazen pratik, teoriyi fena halde dövüyor mu ne?

Şunu da söylemeden geçersem hakkaniyetsizlik etmiş olurum:

Eğitimde nasıl bir iz bıraktığını bilemiyorum ama nezaketiyle, hep güzel ve olumlu konuşmasıyla, eşsiz anlatımıyla, eğitime insani yaklaşımıyla, inanılmaz bilgisiyle bende olumlu bir iz bıraktı Ziya Hoca..."