Ahmet Hakan: Yeni CHP, 2002’nin AK Parti’sini andırıyor

T24 - CHP'nin “Eşit Yurttaş Özgür Toplum” başlığı verilen partisinin “Demokrasi” raporunu açıkladığı toplantıdan izlenimlerini anlatan Ahmet Hakan, "Bu CHP, 2002’nin AK Parti’sine ne kadar da benziyor" dedi.



Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "Yeni CHP, 2002’nin AK Parti’sini andırıyor" başlığıyla yayımlanan bugünkü (30 Mayıs 2011) yazısı şöyle:





Günlerden pazar... sabahın 9’u...



Yer: Daha çok AK Parti’nin derin isimlerinin tercih ettiği Levent’teki Mövenpick Oteli’nin bir toplantı odası.



Pazar sabahları geç kalmaya alışmış medyanın anlı şanlı isimleri, mahmurluklarını üzerlerinden atamamış durumdalar.



Şöyle bir bakıyorum ortama: Bütün ağır toplar orada.



Algıda seçicilik faktörü devreye giriyor:



Fehmi Koru’yu görüyorum, Mehmet Barlas’ı görüyorum, hatta Taraf’tan Ayhan Aktar’ı bile görüyorum.



Üçüyle de yaptığım ağır kalem kavgasının harareti tam dinmemiş.



Gidip bir “merhaba” desem mi diye düşünüyorum ama biraz cesaretsizlik, biraz da kahrolası gurur engelliyor beni.



* * *



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Bu işi pazar sabahı saat 9’da yapmak istemezdik ama sağ olsun Sencer Hoca bizi sıkı çalıştırıyor” diye bir latifeyle açıyor konuyu...



Konu: Demokrasi, özgürlükler, insan hakları...



Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere söz alan CHP’liler, ağızlarını her açtıklarında “özgürlük” diyorlar.



- “Özgürlükçü demokrasi” kavramının altını çiziyorlar.

- Türk ordusunun sivil denetime açılacağını söylüyorlar.

- TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin değiştirileceğini vurguluyorlar.

- Sivilleşme vaadinde bulunuyorlar.

- İşkenceye son diyorlar.

- Tutukluluğun cezaya dönüşmesine itiraz ediyorlar.

- Gösteri hakkına sahip çıkıyorlar.

- İfade özgürlüğünden dem vuruyorlar.

- Özel hayatın gizliliğinin korunacağını belirtiyorlar.

- “Kürt sorunu” konusunda eksiklikler barındırsa da önemli açılımlar getiriyorlar.



Kısacası...



“Eski CHP”den duymaya hiç de alışık olmadığımız hususları “Yeni CHP”den dinliyoruz.



* * *



Toplantının sonunda ağzımdan şu iki cümle çıktı: “Bu CHP, 2002’nin AK Parti’sine ne kadar da benziyor. Sadece söylenenlerle değil, söylenirken taşınan heyecanla da 2002’nin AK Parti’sini andırıyor.”





