Ahmet Hakan: Yaptığımın yanlış olduğunu bile bile inceden rehavete kapılıyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs vakaları sayılarının 'iyi' olduğunu belirterek, " Yaptığımın yanlış olduğunu bile bile inceden rehavete kapılıyorum" düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Ben artık iki saatte bir değil de üç saatte bir el yıkıyorum. Ben artık karanlıkta yol alanlara özgü bir tedirginlik içinde değil de tünelin ucunu görmüşlere özgü bir dinginlik içindeyim. Günü kurtarma derdinde değil de gelecek planları yapma derdindeyim. Dezenfektan, kolonya peşinde değil de yazlık kıyafetler peşinde koşmaktayım. Elde makas saç sakalla uğraşmak yerine bu işi kuaförüme bırakmanın yollarını aramaktayım. İnceden rehavete kapılıyorum. Yaptığımın yanlış olduğunu bile bile..." ifadesini kullandı.

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