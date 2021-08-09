Ahmet Hakan: Yangının vurduğu beldelerin yaşadıkları acıyı biraz olsun dindirebilmek için hepimizin o beldelere tatile gitmesi gerek

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarla ilgili olarak, kaleme aldığı yazısında "O beldelerin yaşadıkları acıyı biraz olsun dindirebilmek için hepimizin o beldelere tatile gitmesi gerek" dedi.
Hakan, "Milletçe allak bullak olduk. Süreç şöyle işledi: - Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı. - Bir süre olayın ayırdına varamadık. - “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık. - Sonra “Bu ortamda tatil olmaz” dedik. - Tatil bölgelerini boşalttık" ifadesini kullandı.
Hakan şöyle devam etti:
"Ve bugün... Yangın söndü. Ama yeniden tatil havasına giremiyoruz. Oysa girmemiz gerek. Yangının vurduğu tatil beldelerimizin bize ihtiyacı var. O beldelerin yaşadıkları acıyı biraz olsun dindirebilmek için hepimizin o beldelere tatile gitmesi gerek. Unutmayalım: O beldelerde turizm, sadece otellerle sınırlı bir faaliyet değil. Hayatın her alanını kapsıyor."
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