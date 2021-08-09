Ahmet Hakan: Yangının vurduğu beldelerin yaşadıkları acıyı biraz olsun dindirebilmek için hepimizin o beldelere tatile gitmesi gerek

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarla ilgili olarak, kaleme aldığı yazısında "O beldelerin yaşadıkları acıyı biraz olsun dindirebilmek için hepimizin o beldelere tatile gitmesi gerek" dedi.

Hakan, "Milletçe allak bullak olduk. Süreç şöyle işledi: - Tam tatilin göbeğinde hepimizi derinden yaralayan yangınlar çıktı. - Bir süre olayın ayırdına varamadık. - “Tatil” ve “Yangın” ikileminde kaldık. - Sonra “Bu ortamda tatil olmaz” dedik. - Tatil bölgelerini boşalttık" ifadesini kullandı.

Hakan şöyle devam etti: