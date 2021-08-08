Orman yangınlarında son durum: 235 yangın kontrol altına alındı; 5 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "47 ilimizde çıkan 240 orman yangınının 235’ini kontrol altına aldık ve Muğla’da devam etmekte olan 5 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Karaköy'de yangınların sürdürdüğünü bildirdi. MSB: Yaralanan orman görevlisi hastaneye nakledildi Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yanan ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman memuru ile özel şirket çalışanı yaralandı. Vucutlarında kırıklar bulunan yaralılardan orman memuru Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle, diğer yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu açıklamayı yaptı: "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkiinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi." Datça'daki yangın söndürüldü

Muğla’nın Datça ilçesinde başlayan orman yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alındı. Datça Belediyesi, yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Eski Datça Mahallesi Karadağ mevkiinde bugün saat 17.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da desteği ile yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Yangının kontrol altına alındığı, Datça Belediyesi sosyal medya hesabından duyuruldu. Datça Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor. Başta Tarım kara ve hava ekipleri olmak üzere tüm itfaiye ekiplerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz.”

Yeniköy Termik Santrali’ne 4 kilometre mesafede yangın devam ediyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 12.04 itibariyle Fesleğen, Çiftlik, Bağdamları üçgeninde, Yeniköy Termik Santrali’ne 4 km mesafede yangın devam ediyor. Bölgede çok büyük önlemler alındı ve havadan etkin bir müdahale var. Rüzgar denize doğru estiğinden, yangın fazla genişleyemedi ancak; tehlike hâlâ sürüyor" ifadesini kullandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınlarına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale edildi. Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi.

Dalaman'da yangın

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Havalimanı’na yakın bir noktada başlayan yangın, havadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Muğla il genelinde halen Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer’deki orman yangınları devam ederken bir üzücü yangın haberi daha geldi.

Saat 15.00’de Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda da yangın başladı. Yerleşim yerlerine çok yakın olan Dalaman Havalimanı’na da birkaç kilometre uzaklıkta başlayan yangına, karadan ve havadan kısa sürede müdahale başladı. Çok sayıda helikopter ve uçağın müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik bir uğraş sonucu kontrol altına alındı.

Aydın Valiliği: 6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı

Aydın Valiliği, Yatağan ilçesinden başlayıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, 6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını, Akçaova Mahallesi'nde 3 farklı noktada başladı. Yaklaşık 500 hektar alan zarar gördü. Toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi, 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopter görev yapmaktadır. Ayrıca bölgede yaşayan ve yardımsever vatandaşlarımız da su tankerleri ve traktörlerle özel şirketler ise beton mikserleriyle alana su taşımakta ve yangınla mücadeleye destek vermektedirler. STK’lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personel çalışmalarda görev yapmaktadır. Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı (FHN) dün 206 personelle çalışmalara katıldı. Bugün ise 50 personel ve 4 itfaiye aracıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar yangın bölgesinde toplam bin 262 personel ve 250 araç çalışmalara katıldı. 6 yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çine Akçaova’ya gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yapmış ve yangın alanında incelemelerde bulunmuşlardır. Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz."